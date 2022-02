Napoli-Inter, fallo di de Vrij su Osimhen: la sblocca Insigne su calcio di rigore [VIDEO]

SportFair

Napoli e Inter sono in campo per il big match della 25esima giornata del campionato di Serie A, si affrontano due squadre in lotta per la vittoria dello scudetto. L’11 di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan, mentre gli azzurri sono in risalita.

Avvio sprint della compagine di Luciano Spalletti, spinta da un pubblico caldissimo. La gara si sblocca dopo appena 7 minuti: fallo di de Vrij su Osimhen, l’arbitro viene richiamato dal Var e concede il penalty: dal dischetto si presenta Lorenzo Insigne che non sbaglia. Il Napoli subito in vantaggio.