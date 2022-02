Napoli-Inter 1-1, le pagelle di SportFair: un pareggio che accontenta tutti, anche Milan e Juventus

SportFair

Napoli e Inter hanno confermato le attese della vigilia. Si è concluso lo scontro scudetto valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha confermato qualche difficoltà di troppo, mentre quella di Luciano Spalletti ha giocato con grande grinta. I padroni di casa si affidano a Insigne-Osimhen-Politano, l’Inter risponde con la coppia Lautaro Martinez-Dzeko. L’avvio di partita è tutto di marca del Napoli che spinge con continuità, al 7′ fallo di de Vrij su Osimhen e Insigne non sbaglia dal dischetto. La squadra di Spalletti spinge e il tiro di Zielinski si stampa sul palo. L’Inter si fa vedere poco. Nel secondo tempo la musica cambia e gli ospiti trovano subito il pareggio con Dzeko. Poi non si registrano grosse occasioni da gol. Finisce 1-1, un risultato giusto per quanto visto in campo. L’Inter a 54, il Napoli a 53.

Napoli-Inter, le pagelle di SportFair

Napoli (4-2-3-1):

Ospina voto 6: non è responsabile sul gol di Dzeko, ma rischia in fase di disimpegno.

Di Lorenzo voto 5.5: sbaglia in occasione del pareggio di Dzeko. Protagonista sfortunato.

Koulibaly voto 6.5: torna dopo la Coppa d’Africa ed è un rientro fondamentale. Si esalta nel primo tempo.

Rrahmani voto 6: si conferma sempre più un difensore affidabile. Al fianco di Koulibaly può solo crescere.

Mário Rui voto 6: partita prettamente difensiva, compito difficile contro gli attaccanti dell’Inter.

Fabián Ruiz voto 6: è il centrocampista più completo, oggi si fa vedere poco con gli inserimenti.

Lobotka voto 6.5: cresce partita dopo partita, ottimo in entrambe le fasi del gioco.

Politano voto 6: costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

Zieliński voto 6.5: è l’uomo in più di Spalletti, va vicino al gol ma il tiro si stampa sul palo.

Insigne voto 7: ultimi mesi con la maglia del Napoli, onora al meglio il campionato. Freddo sul gol del vantaggio su rigore.

Osimhen voto 6.5: fa reparto da solo, va vicino al gol in diverse occasioni, solo la sfortuna gli nega la gioia della marcatura.

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Juan Jesus, Elmas 6, Mertens s.v., Ghoulam, Ounas s.v., Petagna, Zanoli, Anguissa s.v..

Inter (3-5-2):

Handanovič voto 7: salva il risultato in diverse occasioni, riscatta le ultime disattenzioni.

Škriniar voto 5.5: in leggero calo rispetto alle ultime partite, qualche disattenzione. Favore al Milan di… Milan Skriniar.

De Vrij voto 5: non è stata una partita pessima, ma l’errore in occasione del rigore su Osimhen condiziona inevitabilmente il voto.

Dimarco voto 6: schierato nei 3 di difesa risponde con una prestazione attenta.

Dumfries voto 6.5: è ancora l’uomo in più per Inzaghi, spinge sulla fascia senza sosta. Frecciarossa.

Barella voto 5.5: potenzialmente è il centrocampista più forte, oggi qualche passaggio a vuoto.

Brozović voto 6: fa girare bene la squadra e si prende tante responsabilità.

Çalhanoğlu voto 5.5: calciatore di qualità sopra la media, contro il Napoli non accende la lampadina.

Perišić voto 5.5: forse aveva abituato troppo bene, non riesce a cambiare passo.

Lautaro voto 6.5: tanto movimento e sacrificio per la squadra. L’unico neo? Non riesce a concretizzare.

Džeko voto 7: nei momenti difficili si fa sempre trovare pronto, pareggia i conti. Eterno.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez s.v., Kolarov, Ranocchia, Vidal s.v., D’Ambrosio s.v., Darmian, Carboni, Caicedo.