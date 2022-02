Napoli, battibecco tra Spalletti e un giornalista: la risposta su Ospina [VIDEO]

SportFair

Il Napoli è reduce dal pareggio nella partita del campionato di Serie A, occasione mancata per la compagine di Luciano Spalletti che ha fallito l’aggancio in testa alla classifica. La gara contro il Cagliari si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio di Pereiro, nel finale è arrivato il pareggio di Osimhen. La quadra è concentrata anche sull’Europa League, si avvicina il ritorno della gara di Europa League contro il Barcellona. L’11 di Spalletti ha conquistato un risultato positivo nella gara d’andata, dopo l’1-1 dovrà provare a vincere al ritorno.

Alla vigilia della partita, il tecnico Spalletti si è presentato in conferenza stampa e non è mancato un battibecco con un giornalista: l’argomento è stato Ospina, reduce da un brutto errore contro il Cagliari: “lei non vede le partite, Ospina è sempre stato titolare. Oppure per lei farlo giocare titolare vuol dire farlo giocare titolare anche nelle partitelle o in allenamento…. Competizioni europee le ha giocate Meret, nessuna confusione e nessuna difficoltà. Lui dall’alto della sua esperienza e qualità deve far vedere il suo valore quando è chiamato a giocare, così come lei deve fare domande corrette visto che fa il giornalista”.