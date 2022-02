Nadal, leggenda senza fine! Rafa vince anche ad Acapulco: è il terzo torneo del 2022

SportFair

Immenso Rafa Nadal! Il tennista maiorchino, vincitore degli Australian Open 2022, non si ferma più! Nadal ha vinto ancora: Rafa ha battuto Norrie nella notte italiana nella finalissima del torneo di Acapulco. Il match è durato un’ora e 54 minuti ed è terminato con un doppio 6-4. Rafa Nadal conquista così il suo 91° titolo in carriera, il 4 in Messico ed il terzo di questa splendida stagione iniziata in maniera stellare.

Nadal non perde dal 5 agosto 2021, quando il sudafricano Harris lo ha battuto a Washington. Nel torneo di Acapulco ha una serie di 10 vittorie e 20 set, ed è il suo campione più giovane (18 anni nel 2005) e anche il più anziano (35 quest’anno) al tempo stesso. Con la vittoria ad Acapulco Nadal guadagna una posizione nel ranking ATP, salendo al quarto posto, davanti a Tsitsipas.