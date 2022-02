Musso pubblica una FOTO per la fidanzata: lo specchio lo tradisce, il portiere è nudo [FOTO]

SportFair

Juan Musso si sta confermando uno dei migliori portieri in circolazione, l’argentino si è messo in grande mostra con la maglia dell’Atalanta. L’obiettivo è quello di raggiungere i migliori risultati in campionato, il club nerazzurro è candidato per occupare le zone altissime del campionato di Serie A.

L’estremo difensore è salito alla ribalta nelle ultime ore per un argomento che non riguarda il rettangolo di gioco. Il 27enne è appena tornato a Bergamo dopo gli impegni con la Nazionale, nelle ultime due partite il portiere non è stato impiegato. Al suo ritorno in Italia ha trovato una bellissima sorpresa da parte della fidanzata Anna Ariaudo: palloncini sul soffitto, un gesto che è stato molto apprezzato.

Musso è stato però tradito da uno specchio: dal primo scatto si intravede il portiere completamente nudo. Musso ha subito rimosso la Storia, ma l’immagine era già diventata virale. Poi un altro scatto, identico ma questa volta con l’abbigliamento corretto.