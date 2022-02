Lorenzo Musetti eliminato al torneo di Pune, Sonego non sbaglia e raggiunge i quarti a Cordoba

SportFair

Lorenzo Musetti è stato eliminato ai quarti di finale del torneo di Pune (in India): niente da fare contro il polacco Kamil Majchrzak, la partita si è conclusa sul risultato di 6-2 6-7 6-4. Tanti rimpianti per il tennista italiano che ha disputato una gara troppo altalenante tra ottimi colpi ma anche errori di troppo dal punto di vista tecnico. Majchrzak si è dimostrato un ottimo tennista, è un classe 1996 e con ancora margini di miglioramento.

In corso anche il torneo di Cordoba, successo per Lorenzo Sonego agli ottavi di finale contro contro Carballes Baena: 4-6 7-6 6-2 in due ore e 37 minuti di partita. Ai quarti di finale affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.