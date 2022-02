MotoGP, test di Sepang 2022: doppia caduta per Marquez, l’Aprilia inizia col botto

SportFair

Lo spettacolo è iniziato! I piloti della MotoGP sono tornati finalmente in pista per la prima sessione di test del 2022. I campioni delle due ruote stanno girando a Sepang, dove si è conclusa da poco la sessione mattutina. Dopo due mesi di stop, tra vacanze e allenamenti, il più veloce nella classifica di mezzogiorno è Aleix Espargaro, seguito da Maverick Vinales e Rins.

Giornata positiva e produttiva dunque per l’Aprilia, partita in vantaggio avendo il duo spagnolo partecipato anche allo shakedown. Sorride la Suzuki che ha programmato di testare una nuova versione del suo motore. Quarto tempo invece per Bastianini con la sua Ducati del Team Gresini. Sesto il campione del mondo Quartararo, mentre Marc Marquez ha chiuso la sessione mattutina ottavo. Non sono mancati i momenti di spavento e preoccupazione per lo spagnolo: il pilota Honda è infatti caduto ben due volte: una in curva 9 e l’altra in curva 15, senza riportare fortunatamente gravi conseguenze.