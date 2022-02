MotoGp, presentata la Yamaha 2022: tutto lo spettacolo della moto di Quartararo e Morbidelli [VIDEO]

SportFair

E’ grande attesa in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGp, una delle favorite alla vittoria finale è sicuramente la Yamaha. Non sono da escludere comunque colpi di scena e sorprese, con tanti piloti pronti a disputare una stagione di altissimo livello. Il team Monster Energy Yamaha ha presentato la nuova moto di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Sono stati presentati i tecnici e la nuova M1 con l’intenzione di difendere il titolo.

Il managing director Lin Jarvis ha le idee chiare: “ora Quartararo avrà la pressione addosso, ma sono sicuro che la gestirà bene. Spero che Morbidelli recuperi presto e che possa tornare ai livelli del 2020. Per il 2022 sogno di vincere sia il titolo piloti che quello costruttori. Sarà difficile, ma ogni stagione è una storia a sé e punteremo al massimo, anche se la competizione è alta”.

Poi è stato il turno del team director, Massimo Meregalli: “dobbiamo concentrarci sulla velocità massima. Il che non vuol dire solo motore, ma anche aerodinamica e grip. Il morale nel team è alto e faremo di tutto per portare ancora Quartararo alla vittoria e per aiutare Morbidelli a riscattarsi”. La Yamaha punta in alto, l’estetica è stata molto apprezzata dai piloti. Adesso i test per valutare la forza della nuova moto.