MotoGp, Marquez rompe gli indugi: si trasferisce a Madrid per motivi di salute

Sono ancora tanti i punti interrogativi sulle condizioni fisiche di Marc Marquez, in vista della prossima stagione di MotoGp. Lo spagnolo è un pilota di grandissimo talento, ma è stato nettamente condizionato da una serie di infortuni. Nel frattempo il pilota ha deciso di spostare la propria residenza: secondo quanto riportato da El Pais il pilota della Honda lascia Cervera per trasferirsi a Madrid. In questo caso la decisione è arrivata per motivi di salute, l’intenzione è quella di avvicinarsi al dottor Angel Ruiz Cotorro, lo specialista che si è occupato anche di Rafa Nadal.

“Il team di fiducia che ho trovato è qui a Madrid e ho deciso di puntare tutto sull’idea di tornare in vetta, dov’ero prima di farmi male”, ha detto il pilota della Honda al Pais.

Gli ultimi test in Malesia non sono stati positivi per Marquez che ha provato ancora dolore al braccio destro. Un po’ stanco delle ultime vicende, il pilota spagnolo ha preso la decisione di trasferirsi a Madrid. E’ stato un passo inevitabile per tornare ai livelli di un tempo.