MotoGp, Enea Bastianini è un fulmine: record nei test di Sepang, settimo Quartararo

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’inizio del nuovo campionato di MotoGp, sono tanti i piloti in corsa per vincere il titolo. Sarà la prima stagione senza Valentino Rossi in pista, ma sono tanti i piloti italiani in grado di togliersi soddisfazioni.

Interessanti indicazioni dai test di Sepang: tre moto italiane davanti a tutti, due Ducati clienti e un’Aprilia nella seconda giornata di test. Ottima prestazione di Enea Bastianini che ha fermato il cronometro sull’1’58″131 ed è diventato il più veloce di sempre su questo tracciato. Poi lo spagnolo Aleix Espargaro e Jorge Martin.

Distacco identico per Alex Rins e Maverick Viñales rispettivamente in quarta e quinta posizione. Sesto tempo per Bagnaia, settimo Fabio Quartararo, in ripresa Marc Marquez che si è classificato con l’ottavo tempo. Zarco chiude la Top-10.