Danni cerebrali irreversibili, addio al pilota Jason Aguilar: “gli verrà tolto il supporto vitale una volta completato il processo di donazione organi”

Tragedia nel mondo del motociclismo: arriva dall’America una terribile notizia. Un giovane pilota, Jason Aguilar, è deceduto oggi dopo il brutto incidente di sabato scorso mentre si allenava in mountain bike. Jason, 25enne californiano, è stato campione della Superstock600 nel 2017 e ha gareggiato anche nelle ultime tre gare MotoAmerica in Superbike

Sabato è stato vittima di un terribile incidente a causa del quale ha riportato danni cerebrali irreversibili e per questo motivo, come spiegato dal padre Bob sui social, una volta terminato il processo di donazione degli organi, il suo corpo sarà disconnesso dal supporto vitale.

“Nostro figlio, pilota della MotoAmerica, appassionato di mountain bike e amico di molti, ha avuto un terribile incidente sabato mattina a Laguna in sella alla sua mountain bike. I suoi amici, Alex e Anthony, hanno agito rapidamente per portarlo al Mission Hospital Old, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per alleviare l’emorragia nel cervello“, spiega Bob, il quale afferma che il cervello di Jason “è rimasto senza ossigeno per troppo tempo prima dell’intervento“, anche se l’operazione “ha fermato con successo l’emorragia“.

“A causa della mancanza di ossigeno, ha subito un danno cerebrale catastrofico irreversibile”, ha spiegato ancora il padre di Jason, che è un “donatore di organi“. “L’ospedale sta prendendo accordi per la donazione dei suoi organi e per i suoi riceventi. Una volta che sarà completato, gli verrà tolto il supporto vitale. Speriamo che Jason sopravviva nei tuoi e nei nostri ricordi e che donare i suoi organi permetta alla sua memoria di vivere negli altri“, ha concluso.