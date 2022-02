Qualificazioni Mondiali di basket, l’Italia è ancora in vita: uno strepitoso Della Valle trascina contro l’Islanda

SportFair

L’Italia del basket è pienamente in corsa per la qualificazione al Mondiale del 2023, gli azzurri hanno conquistato una vittoria importantissima contro l’Islanda. Prova di forza della squadra di Sacchetti cha ha vinto con ampio margine, nonostante un leggero appagamento nel finale. Partita particolare dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, i giocatori dell’Italia sono scesi in campo con dei riferimento all’Ucraina, è stato osservato un minuto di silenzio e sul maxi-schermo è apparsa la scritta “stop war now”.

Tornado alla partita, la sfida è stata equilibrata solo nel primo quarto che ha visto il sorpasso dell’Islanda con il punteggio di 27-28. La squadra di Sacchetti sale in cattedra dal secondo quarto in poi e per gli avversari sono dolori, gli azzurri vanno all’intervallo lungo in vantaggio di otto punti. Nella seconda parte di gara l’Italia non solo controlla, ma riesce anche ad allungare, nel finale la reazione dell’Islanda. Finisce. 95-87. Secondo vittoria per l’Italia. Il miglior realizzatore degli azzurri è stato Della Valle con 26 punti, 30 per Fridriksson.

ITALIA-ISLANDA 95-87 (27-28, 26-17, 21-17, 21-25)

Italia: Biligha 6, Della Valle 26, Flaccadori 4, Mannion 16, Pajola 6, Akele 3, Alviti 4, Spagnolo, Tessitori 8, Tonut 5, M. Vitali 17.

Islanda: Ermolisnkij 6, Fridriksson 30, Gudmunsson 16, Hlinason 14, Steinarsson 8, Jonsson 8, Olafsson 3, Thorbjarnason, Thorsteinsson 2.