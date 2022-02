Millman, che sfortuna! L’australiano si infortuna da solo ad Acapulco ed è costretto a ritirarsi [VIDEO]

SportFair

Il torneo ATP 500 di Acapulco è iniziato col botto! Dopo il ritiro di Berrettini per problemi fisici e la squalifica di Zverev per aver preso a racchettate la sedia dell’arbitro dopo l’eliminazione dal doppio, non si può non menzionare quanto accaduto a Millman.

Il tennista australiano è stato costretto al ritiro all’esordio nel torneo messicano per un problema all’occhio che si è procurato da solo. Millman era al terzo game del secondo set quando si è autoinfortunato: un inaspettato rimbalzo della pallina gli è finito nell’occhio sinistro portando l’australiano in ginocchio per il dolore. Il match è stato interrotto e Millman è stato costretto al ritiro.