Olimpia Milano-Sassari: Giorgio Armani regala il biglietto ai dipendenti di uno stabilimento di Macerata [FOTO]

Si sono concluse le prime due gare dei quarti di finale di Coppa Italia di basket, Milano e Brescia hanno staccato il pass per le semifinali e si affronteranno in un testa a testa che si preannuncia emozionante. L’Olimpia Milano ha confermato i pronostici della vigilia, la partita contro Sassari si è conclusa sul risultato di 88-68.

La gara si è disputata a Pesaro ed è salita alla ribalta anche per un altro motivo. Sulle tribune era presente anche un gruppo di persone, arrivate da Matelica: si tratta di dipendenti di uno stabilimento Armani in provincia di Macerata. Giorgio Armani ha pagato il biglietto a tutti coloro che ne hanno fatto domanda (appassionati di basket e non), senza la richiesta di ferie. I lavoratori sono stati pagati regolarmente per assistere ad una partita di basket.