Furia Milan, proteste sul gol di Udogie: dubbi per un tocco con il braccio [VIDEO]

Il Milan continua a deludere. Un’altra brutta prestazione in campionato per la squadra di Stefano Pioli reduce da due punti contro squadre in lotta per evitare la retrocessione: Salernitana e Udinese. La 27esima giornata ha visto il pareggio contro i bianconeri, Leao e compagni hanno deluso dal punto di vista tecnico e fisico. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio nel primo tempo siglato da Leao, nella ripresa il pareggio di Udogie.

Dubbi proprio sul gol del pareggio dell’Udinese, si sono scatenate le proteste dei rossoneri. L’episodio chiave si è verificato al 67′, mischia in area di rigore del Milan, Udogie si fionda sul pallone e potrebbe aver toccato il pallone con il braccio. Il gol viene convalidato dopo un check del Var. Le immagini lasciano dubbi.

“E’ un gol di mano evidente. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, perché c’erano diversi giocatori in area, che non abbia visto il Var però è un errore grave. Non l’ha presa prima con un’altra parte del corpo, ha fatto gol di mano. Siamo stati penalizzati già altre volte. Siamo stati già penalizzati con altri episodi così netti”, ha detto Pioli ai microfoni di DAZN.

Udogie to DAZN: “You hesitated in your goal celebration, did you think you scored with your hand? Yes because I saw the assistant referee undecided so I wasn’t convinced, but it went well.”pic.twitter.com/GVgL4iEZBU

