Milan-Lazio, l’esultanza di Leao diventa virale: il siparietto con Giroud e Theo Hernandez [VIDEO]

La serata di ieri è stata da incorniciare per il Milan, i rossoneri sono stati protagonisti di una prova di forza nella partita di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra di Stefano Pioli ha staccato il pass per la semifinale dopo una partita ben condotta, la gara si è conclusa sul risultato di 4-0. Giroud e compagni volano sulle ali dell’entusiasmo, in campionato è arrivata la vittoria nel derby contro l’Inter che ha rilanciato le ambizioni di scudetto.

Un grande protagonista delle ultime partite è stato sicuramente Rafael Leao, il portoghese si è confermato il calciatore potenzialmente più forte della squadra, in grado di decidere le gare in qualsiasi momento. E’ stato proprio Leao a sbloccare la partita, poi la doppietta di Giroud e nella ripresa il gol di Kessie. Nel frattempo è diventata virale l’esultanza proprio di Leao: il portoghese ha provato a saltare sulle spalle di Giroud per festeggiare il gol, ma è caduto rovinosamente a terra. “Ti giuro che mi sono fatto male” il commento di Leao in una storia. Pronta la replica di Giroud: “scusami fratello!”.