Il Milan è devastante, Leao ancora di più: Lazio annichilita, 4-0 in Coppa Italia e doppio derby contro l’Inter

Continua il momento magico del Milan, la squadra di Stefano Pioli è riuscita a confermare il blitz nel derby di campionato contro l’Inter. I rossoneri sono scesi in campo contro la Lazio, la partita è andata in archivio già dopo i primi 45 minuti, in semifinale è già alta l’attesa per la doppia sfida contro l’Inter. Il tecnico Pioli si affida a Leao, Diaz e Messias alle spalle di Giroud, la risposta di Sarri è tutta su Immobile e Felipe Anderson.

Il primo tempo del Milan è veramente devastante, così come Leao. Il portoghese è un calciatore interessante, in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. La gara si sblocca dopo 24 minuti proprio con Leao, tra il 41′ e il 46′ la doppietta di Giroud.

La Lazio è in grande difficoltà e non riesce a reagire. La squadra di Sarri ha evidenziato ancora grosse difficoltà in difesa e in attacco non è riuscita a concretizzare. Al 69′ una tegola per la Lazio che potrebbe portare conseguenze: infortunio per Ciro Immobile, l’attaccante ha calciato il ginocchio di Kalulu e il dolore è stato fortissimo, nelle prossime ore dovrà sottoporsi ad accertamenti. Al 79′ la rete di Kessie per il definitivo 4-0. Il Milan vola in semifinale, adesso il doppio confronto contro l’Inter.