Mike Tyson, il retroscena di Umberto Smaila è imbarazzante: “quando gli feci cantare “My way”…”

Myke Tyson è stato un protagonista assoluto degli ultimi anni, dentro e fuori dal ring. A distanza di tempo continuano ad arrivare retroscena, l’ultimo è stato svelato direttamente da Umberto Smaila a ‘Il Corriere della Sera’. Il cantante è stato autore di un duetto con il pugile: “non era male come cantante. Credo però avesse mangiato spaghetti alle vongole con mezzo chilo di aglio quella sera. Una roba da svenire”.

“Quando gli feci cantare “My way” sono rimasto vivo per miracolo. Il suo staff mi aveva proibito di avvicinarmi; io me ne fregai e gli volli dedicare “My way”, la sua canzone, per uno come lui che nella vita ha sempre fatto a modo suo. Sotto quella spinta emotiva si mise a cantare. Alito a parte, fu molto divertente. Un ragazzo molto gentile”.