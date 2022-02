Mercedes e Ferrari in pista: le immagini dello shakedown di Silverstone e Barcellona [VIDEO]

SportFair

Il tempo tanto atteso sta per arrivare: domani iniziano i test di F1 di Barcellona. I piloti scenderanno in pista sul circuito spagnolo e per la prima volta si avrà un primo assaggio di come saranno le nuove monoposto e quanto saranno competitive le squadre. Qualcuno, probabilmente, cercherà di nascondersi, senza strafare, per poi sorprendere tutti in campionato.

In attesa di vedere in pista i campioni delle quattro ruote, Ferrari e Mercedes hanno regalato un primo assaggio con gli shakedown. Le due squadre hanno girato in pista per il filming day, regalando le prime intense emozioni a tutti gli appassionati. La Mercedes ha girato a Silverstone pochi giorni fa, mentre la Ferrari è scesa in pista oggi a Barcellona.