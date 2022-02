Nuovo balzo dell’Italia alle Olimpiadi di Pechino grazie all’oro nel curling: il medagliere aggiornato

SportFair

Ancora medaglie per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato uno storico oro nel doppio misto di curling, mentre Federico Pellegrino si è messo al collo un importantissimo argento. Medaglie che regalano all’Italia un nuovo balzo in classifica nel medagliere. Gli azzurri, infatti, restano saldamente in top 10, precisamente al sesto posto.

Il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Pechino

1. Svezia – 4 ori, 1 argento, 1 bronzo

2. Paesi Bassi – 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo

3. Cina – 3 ori, 2 argenti, 0 bronzi

3. Germania – 3 ori, 2 argenti, 0 bronzi

5. Norvegia – 3 ori, 1 argento, 4 bronzi

6. Italia – 2 ori, 4 argenti, 1 bronzo

7. ROC – 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi

8. Austria – 2 ori, 3 argenti, 2 bronzi

9. Slovenia 2 ori, 1 argento, 2 bronzi

10. Francia – 1 oro, 4 argenti, 0 bronzi