Max Verstappen contro la sostituzione di Masi: “gli ho mandato un messaggio privato”

I piloti della F1 sono in pista per una nuova giornata di lavoro al Montmelò. A margine dei test, i piloti tornano a parlare con la stampa, raccontando le loro sensazioni in pista e non solo.

E’ impossibile non commentare ancora il finale di stagione 2021 di Abu Dhabi e anche la scelta di sostituire Michael Masi. Proprio di questa recente sostituzione ha parlato Max Verstappen, campione del mondo in carica. “Sbattere fuori Masi come hanno fatto è una cosa che mi rattrista molto, lo hanno dato in pasto ai lupi. Non penso sia stata la giusta decisione e gli ho mandato un messaggio privato. Sostituire Charlie Whiting non era facile, aveva bisogno di più tempo. Gli auguro il meglio“, ha affermato l’olandese della Red Bull.