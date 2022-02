Mauro Icardi-Wanda Nara, torna il buio: nuova crisi! Il giocatore rimuove il suo profilo dai social, mentre lei posa senza fede

SportFair

Sembra non terminare la telenovela di Mauro Icardi e Wanda Nara: una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi torna nuovamente sotto i riflettori per una nuova presunta crisi. Lo scorso ottobre i due si erano lasciati a causa di un flirt del giocatore del PSG con l’attrice argentina la China Suarez, ma Wanda Nara aveva deciso di dargli una seconda chance.

Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato: Mauro Icardi ha nuovamente rimosso il suo profilo da Instagram, mentre Wanda Nara ha recentemente pubblicato foto senza fede nuziale al dito.

Secondo il conduttore di Mitre Live, Juan Etchegoyen, il motivo della nuova crisi è sempre legato a China Suarez: l’attrice argentina ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore spagnolo Armando Mena Navareno, e questo avrebbe fatto nascere nuove liti e discussioni in casa Icardi-Nara. “Nelle ultime ore Wanda avrebbe colto Icardi alla sprovvista guardando ciò che la Cina ha caricato sui propri social e tutto è esploso. Discussioni, rabbia, liti e passa di legge che non si fermano tra la coppia. I contratti milionari, la loro passione per i soldi e quello che diranno li fanno ancora mostrarsi innamorati, ma dentro la loro casa succede il contrario“, ha spiegato Etchegoyen.