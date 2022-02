Matteo Berrettini a Sanremo: “l’urlo agli Australian Open? Ho tirato fuori l’adrenalina”, poi parla della fidanzata Ajla Tomljanovic

SportFair

E’ in corso la puntata di Sanremo, la nuova edizione è iniziata con il botto. Tra gli ospiti anche Matteo Berrettini, reduce dall’ottimo percorso agli Australian Open: l’italiano ha raggiunto le semifinali ed è stato eliminato da Nadal.

“Sono felicissimo e emozionato, è un palcoscenico diverso. Senza la racchetta non mi sento tanto a mio agio”. Su Nadal, Djokovic e Federer: “hanno vinto tantissimo e ancora mi hanno battuto“. Sull’urlo dopo la vittoria contro Monfils: “il pubblico degli Australian Open non è come questo. E’ importante avere carattere, dopo quattro ore di battaglia ho tirato fuori l’adrenalina e l’energia, credo sia stato apprezzato”.

Sulla fidanzata Ajla Tomljanovic, tennista croata: “quando ci alleniamo devo farla vincere. Riusciamo a vederci proprio ai tornei. La mia vita è sempre in giro”.