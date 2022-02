SportFair

Marcell Jacobs è inarrestabile! Il velocista azzurro, campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, ha conquistato una nuova vittoria in questo inizio di stagione spettacolare.

Jacobs ha vinto, infatti, i 60 metri della Orlen Cup, in pista a Lodz, i Polonia. Il velocista azzurro ha tagliato il traguardo in 6.49, senza nuovo record italiano, lontano di soli due centesimi, corso in finale la settimana scorsa a Berlino. Jacobs si lascia alle spalle lo statunitense Mike Rodgers.