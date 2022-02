Manchester United, Rangnick punzecchia Cristiano Ronaldo: “dovrebbe segnare di più”

SportFair

Dopo un ottimo avvio di stagione, Cristiano Ronaldo sta attraversando un periodo di annebbiamento, il portoghese è a secco da ben 5 gare consecutive. L’ex Juventus è partito dalla panchina nella partita contro il Burnley e il suo ingresso in campo nel finale non è stato risolutivo.

L’allenatore Rangnick si è presentato in conferenza stampa in vista della partita contro il Southampton e ha punzecchiato proprio CR7: “dovrebbe segnare più gol ovviamente perché stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza. Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane”.

I dissidi tra Cristiano Ronaldo e l’allenatore Rangnick sono sempre più evidenti e l’attaccante è deluso dal rendimento personale e della squadra. Non è da escludere un addio al termine della stagione, anzi è una soluzione sempre più probabile.