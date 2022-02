Malinovskyi, doppietta per la sua Ucraina: l’Atalanta vola agli ottavi di Europa League, eliminata la Lazio

SportFair

E’ iniziato il turno di ritorno dei sedicesimi di Europa League. In attesa di Napoli-Barcellona di questa sera sono scese in campo Lazio e Atalanta, rispettivamente contro il Porto e l’Olympiakos.

I biancocelesti hanno pareggiato al 95′ e sono costretti a salutare la competizione: il 2-2 di questa sera non basta alla squadra di Sarri, visto il ko dell’andata per 2-1, per accedere agli ottavi di finale.

Sorride invece l’Atalanta. Dopo la vittoria dell’andata, i bergamaschi di Gasperini hanno asfaltato i rivali greci, vincendo 3-0 grazie alle reti di Maehle e alla doppietta di Malinovskyi, andato a segno per la sua Ucraina. Il calciatore dell’Atalanta ha segnato per la sua terra, che nella notte è stata attaccata dalla Russia. “No War in Ukraine”, Malinovskyi ha mostrato questo messaggio scritto in nella sua maglietta.