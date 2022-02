Andriy Lunin sconvolto dalla guerra, il portiere ucraino non se la sente di giocare: Ancelotti lo esclude dai convocati

SportFair

Anche il mondo del calcio è sconvolto per la guerra tra Russia e Ucraina, inevitabilmente si sono registrati momenti di tensione che riguardano gli atleti. Un caso particolare è quello che riguarda Andriy Lunin, portiere ucraino del Real Madrid. L’estremo difensore è stato tolto dalla lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la partita di Liga spagnola contro il Rayo Vallecano. Lunin figurava nell’elenco dei convocati, ma oggi il Real Madrid ha comunicato la decisione dell’esclusione. Lunin non se la sente in questo momento di pensare al calcio, la sua testa è altrove. In mattinata aveva pubblicato una Stories su Instagram invitando i cittadini spagnoli a contribuire con la raccolta di capi, medicinali, bende e cibo.

Chi è Andriy Lunin

Andriy Lunin è un calciatore ucraino, portiere del Real Madrid e della nazionale ucraina. E’ un classe 1999, è quindi ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. Si è messo in mostra come un estremo difensore di grande prospettiva. E’ molto reattivo nei tiri ravvicinati e in uscita, è migliorato anche con i piedi. E’ cresciuto nelle giovanili del Dnipro, poi l’esordio in prima squadra, poi passa allo Zorja. Si mette in mostra con grandi interventi e attira l’attenzione dei club più importanti, viene acquistato addirittura dal Real Madrid. Non gioca e viene ceduto in prestito a Leganes, Valladolid e Real Oviedo. Adesso è tornato al Real Madrid. Protagonista anche con la maglia dell’Ucraina, dall’Under 16 ai grandi. Adesso la vicenda della guerra che ha condizionato psicologicamente il calciatore ucraino.