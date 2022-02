E’ finita l’odissea di Luciano Luci, l’ex arbitro bloccato in Ucraina sotto il bombardamento russo: “non dimenticherò il rumore di spari e bombe”

SportFair

La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina continua a condizionare anche il mondo dello sport, in particolar modo si sono verificate storie che riguardano il calcio. Una particolare riguarda Luciano Luci, 72 anni, ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano della sezione Aia di Firenze, di cui è stato presidente per 14 anni. L’uomo è riuscito a lasciare l’Ucraina ed è arrivato in Moldavia. Gli ultimi giorni sono stati terribili, sotto i bombardamenti dell’esercito russo. Adesso può tirare un sospiro di sollievo, ma il ricordo di quei momenti di paura rimarrà per sempre impresso nella sua mente.

Il diretto interessato ha svelato tutti i dettagli: “siamo partiti ieri mattina dalla periferia di Kiev con dei pulmini messi a disposizione dall’Ambasciata italiana e scortati da alcuni gipponi con bandiera dell’Osce, che è l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il viaggio è stato tremendo perché eravamo 26 in un pulmino con tante ore di viaggio per arrivare alla frontiera con la Moldavia. Lungo il tragitto ci siamo imbattuti in molti posti di blocco, uomini armati con diverse barricate e in lontananza rumore di bombe e spari. Poi una coda di tanti chilometri prima di arrivare a un ponte ai confini con la Moldavia dove controllavano tutti. Infine l’arrivo in bus a Chişinău che è la capitale della Repubblica di Moldavia”, riporta ‘La Nazione’.

Adesso il ritorno in Italia: “in tarda serata sono stato portato alla Coverciano della Moldavia, insieme ai giocatori dello Shakhtar, della Dynamo e alle loro famiglie, accolti con ospitalità, cibo e una doccia. Ora siamo felici e tranquilli, il peggio è passato, ringrazio l’Ambasciata e il Ministero che si sono comportati nel migliore dei modi. Prossima tappa a Bucarest grazie alla Federazione calcio rumena e successivamente a Francoforte con volo previsto per l’Italia il 1° marzo. Ho ricevuto tanti messaggi e telefonate. Non vedo l’ora di festeggiare il rientro a Barberino di Mugello con la mia famiglia, gli amici e i colleghi arbitri. Un’esperienza che deve fare capire il grande valore della pace e ringrazio mia moglie e i miei figli e tutti coloro che mi sono stati vicino”.