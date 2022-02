Luca Marini show a Mandalika: il giovane ducatista guida la 2ª giornata di test in Indonesia, cinque moto differenti nella top 5

SportFair

Si è conclusa un’altra giornata di test sul circuito di Mandalika, in Indonesia. I piloti sono riusciti a prendere maggiore confidenza con la nuova pista, riscontrando meno difficoltà rispetto alla giornata di ieri, ma ancora c’è del lavoro da fare in pista per garantire sicurezza ai campioni delle due ruote.

Al termine della seconda giornata di test è un eccezionale Luca Marini, ducatista della VR46, a chiudere in testa alla classifica dei tempi. Un risultato che lascia tutto aperto, con 5 moto differenti nelle prime 5 posizioni. Secondo tempo per MarcMarquez, seguito da Maverick Vinales ed il campione del mondo Fabio Quartararo. Chiude la top 10 Pecco Bagnaia.