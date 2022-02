Luca Marini puntiglioso, Ducati avvisata: “sono peggio di Jorge Lorenzo!”

SportFair

Ancora test per i piloti della MotoGP! I campioni delle due ruote sono ancora in Indonesia, dove stanno girando sul circuito di Mandalika per una nuova sessione di test invernali in vista della nuova stagione.

Ieri è stato un ottimo Luca Marini a piazzarsi davanti a tutti: il fratello minore di Valentino Rossi ha portato la Ducati al primo posto della classifica dei tempi, davanti a Marc Marquez: “fisicamente mi sono preparato meglio, sapendo cosa mi aspettava. Il problema di un anno fa è che senza i test di fine campionato pensavo che le sensazioni della Moto2 sarebbero state replicate. E quei giorni mi sono mancati anche per stare comodo sulla moto, in un weekend di gara non puoi lavorare sull’ergonomia. Non è stata colpa mia o del team, ma è stata una rincorsa costante. Ora che abbiamo avuto tempo è tutto più facile, anche se sto ancora lavorando sulla posizione in sella: credo di essere peggio di Jorge Lorenzo, chiedo mille cose e spero che la Ducati non mi odi“, ha affermato a fine giornata il giovane pilota italiano.

“Questa moto è meglio, credo che la Ducati abbia fatto un gran lavoro e trovato un potenziale maggiore. Mi piacerebbe avere più feeling sull’anteriore, ma sono dettagli. Sono molto soddisfatto e credo che potrò fare bene tutta la stagione, andare forte ovunque“, ha concluso sulla GP22.