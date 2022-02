Lorenzo Musetti vola agli ottavi del torneo di Rotterdam: adesso super sfida contro Hurkacz

SportFair

Ottimo esordio per Lorenzo Musetti nel primo ATP 500 della stagione, l’italiano è sceso in campo sul cemento indoor di Rotterdam. Partita difficile contro lo svedese Mikael Ymer: 6-3 6-7 6-3 in due ore e 42 minuti. Grandissimo equilibrio durante il match, si sono affrontati il numero 63 del ranking contro il numero 75.

Lorenzo Musetti ha dimostrato di essere in forma e nel secondo set ha fallito due match point. Poi è stato bravo a chiudere nel terzo set. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il polacco Hubi Hurkacz, testa di serie numero 4. Sorprese nelle altre patite: fuori subito Shapovalov e Karatsev, rispettivamente contro Lehecka e Griekspoor.