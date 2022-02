Lo spettacolo di Inter-Milan: la coreografia dei tifosi rossoneri, i nerazzurri senza colori [FOTO]

SportFair

E’ in corso il derby tra Inter e Milan valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, una partita che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di uno scontro per la vittoria dello scudetto, la squadra di Simone Inzaghi è in grande forma e può essere considerata la favorita al titolo. I rossoneri sono stati altalenanti nelle ultime partite, ma sono in grado di tornare in corsa per il primo posto.

Grande spettacolo all’ingresso delle squadre in campo. I tifosi dell’Inter senza colori, i nerazzurri avevano annunciato uno sciopero nei giorni scorsi. Coreografia bellissima dei rossoneri: “solo noi e il Milan “, si legge in uno striscione con la scritta Milano.