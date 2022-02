Livio Suppo torna in MotoGP: sarà Team Manager Suzuki

SportFair

Giorno di annunci in casa Suzuki: il team ha comunicato questa mattina, con una nota stampa, l’arrivo in squadra di Livio Suppo, nel ruolo di Team Manager.

“Non è un segreto che il Project Leader, Shinichi Sahara, stesse cercando un Team Manager da inserire in rosa per il 2022. Dopo una stagione di transizione 2021 in cui la squadra è stata costretta a creare un comitato di gestione, con Sahara che ha assunto il ruolo di Team Manager ad interim, è stata trovata una soluzione ed è stato raggiunto un accordo in vista dell’inizio della stagione in Qatar il 6 marzo“, si legge nel comunicato.

“Livio Suppo è un noto manager del paddock della MotoGP. Ha iniziato la sua carriera 28 anni fa con il Benetton Honda Team nelle classi 125cc e 250cc. Da allora ha trascorso 11 anni in Ducati come Project Leader, tra cui l’incoronazione di Casey Stoner come campione. Si è poi trasferito in HRC dove è stato il Team Principal per sette anni e sono stati raggiunti altri cinque titoli. Dalla sua partenza dalla MotoGP, Suppo ha creato un’azienda di e-bike di successo, ma sente che ora è il momento perfetto per tornare nel paddock. Per il Team Suzuki Ecstar, l’arrivo di Suppo dà un’ulteriore iniezione di fiducia in vista di una stagione in cui è necessario un aumento delle prestazioni rispetto allo scorso anno. Dopo i test invernali, sia Joan Mir che Alex Rins si sono sentiti positivi riguardo alle loro possibilità per la stagione a venire e l’aggiunta di un manager esperto e di successo che crede fermamente nel lavoro di squadra e si diverte a lavorare in un’atmosfera ottimista senza dubbio solleverà la Suzuki l’umore della squadra ulteriormente“, continua la nota.

Le parole di Suppo

“Sono molto orgoglioso di diventare il Team Manager di Suzuki Ecstar e felice di rientrare nel Campionato MotoGP dopo quattro anni. Sono anche molto onorato di essere coinvolto in questo grande progetto con Suzuki; sicuramente sarà un compito impegnativo far parte di una casa storica della MotoGP, che ha recentemente conquistato la corona nel 2020 nell’anno del suo 100° anniversario. Sento anche che sarà una grande esperienza iniziare a lavorare con due piloti di talento come Joan Mir e Alex Rins, entrambi capaci di lottare per la vetta in MotoGP. La proposta di Sahara-san è arrivata nel momento perfetto per me, ero stato impegnato a creare la mia azienda di e-bike ma sicuramente mi mancava il paddock e pronto a tornare. Le corse sono state la mia vita per quasi tutta la mia carriera e farò del mio meglio per portare la mia esperienza nel Team Suzuki Ecstar. So che sono una grande squadra, ma anche un grande gruppo di umani, quindi questo potrebbe aiutare molto a raggiungere i nostri obiettivi prima. La MotoGP al giorno d’oggi è sempre più eccitante, con tanti piloti velocissimi e moto competitive di tutte le case costruttrici. È una sfida difficile per tutti i soggetti coinvolti, dove tutti i piccoli dettagli possono fare la differenza, sono pronto a far parte di nuovo del gioco e dare il massimo per essere al top con Suzuki”.