Lite Theo Hernandez-Lautaro, circola il VIDEO di uno sputo: rischio prova tv per l’attaccante

Il derby di Milano della 24esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Milan ha visto il successo della squadra di Stefano Pioli, il match si è concluso sul risultato di 1-2. Nel primo tempo vantaggio di Ivan Perisic, nella ripresa la doppietta di Giroud. La vittoria ha permesso ai rossoneri di rilanciarsi per la corsa scudetto, si è riaperto tutto per il primo posto.

Al termine della partita si è registrato un episodio di nervosismo: i protagonisti sono stati Theo Hernandez e Lautaro Martinez. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’uscita per l’espulsione il francese avrebbe fatto il cenno dell’orecchio verso la tribuna. Il gesto non è sfuggito all’argentino che ha raggiunto il milanista. Sui social sono state lanciate accuse nei confronti del Toro, su un possibile sputo nei confronti di Theo Hernandez. Sul web sta circolando un video, le immagini non sono però chiare. Si vede Lautaro che si avvicina alla balaustra e iniziare a urlare in direzione del terzino. La situazione sarà sicuramente più chiara dopo le decisioni del giudice sportivo, il rischio è quello di una prova tv.