L’Italia lavora per l’aumento della capienza negli stadi e apre le porte a Djokovic: “se vuole venire a giocare qua potrà farlo”

Il caso Djokovic ha fatto discutere e fa ancora discutere il mondo intero. Il tennista serbo è tornato a parlare di recente sulla sua posizione riguardo il vaccino anti-Covid, creando nuove polemiche dopo quanto successo il mese scorso in Australia.

Il numero 1 al mondo rischia di dover saltare molti tornei, ma in campo agli Internazionali d’Italia potrà esserci! A confermarlo è stata la Sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali: “il tennis è uno sport all’aperto e da noi non è previsto il green pass rafforzato. Quindi, se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo- Magari non utilizzando alberghi e ristoranti, ma avrà la possibilità di fiocare gli Internazionali di Roma“, ha affermato a Libero.

Vezzali ha poi aperto anche una parentesi sull’aumento della capienza degli spettatori negli stadi: “tenuto conto del calo della curva epidemiologica, di concerto con il ministro Speranza e rispondendo alla volontà emersa dal Parlamento, si tornerà subito al 75% negli impianti all’aperto e al 60% in quelli al chiuso”. Se poi, ha spiegato ancora “continua il trend al ribasso, torneremo presto al 100%“.