Il licenziamento di Masi e la competitività di Hamilton, Helmut Marko sicuro: “non credo che possa guidare a questo livello ancora a lungo”

La stagione 2022 di F1 è sempre più vicina: i piloti hanno girato in pista la scorsa settimana a Barcellona per iniziare a prendere confidenza con le nuove monoposto in vista dell’inizio del Mondiale in programma a fine mese.

Lewis Hamilton è tornato più carico che mai, pronto a battagliare in pista dopo l’amaro finale di stagione 2021. Proprio dell’inglese della Mercedes ha parlato Helmut Marko in un’intervista a “oe24”: “Lewis ha disputato un’incredibile seconda parte della stagione, non riesco a immaginare che possa guidare a questo livello ancora per molto. Ora ha raggiunto il suo livello più alto e l’età sta lentamente entrando in gioco“.

Marko ha poi commentato il licenziamento di Michele Masi: “non credo sia giusto che sia stato licenziato in questo modo“, dice l’austriaco, per accogliere “una soluzione moderna come nel calcio” che indica come “la via del futuro“.