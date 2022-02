Lewis Hamilton, la sostituzione di Masi ed il possibile ritiro: “ho valutato tutte le opzioni”

SportFair

Il 2022 di F1 è iniziato: i piloti sono in pista oggi per i test di Barcellona che regalano un primo assaggio in attesa dell’inizio della stagione.

Occhi puntatissimi sulla Ferrari, ovviamente, ma anche sul campione e vice-campione del mondo dopo il finale di stagione di Abu Dhabi. Lewis Hamilton, tornato anche sui social ormai da qualche settimana, ha interrotto il suo silenzio e a Barcellona ha commentato le voci di un suo possibile ritiro dopo la delusione del 2021: “alla fine di ogni stagione pensi al futuro, specie alla mia età. Ho valutato tutte le opzioni ma amo quello che faccio e lavorare con il mio team. Credo di essere nelle migliori condizioni di sempre, perché me ne dovrei andare?“.

Hamilton ha poi schivato le domande su Masi, parlando invece del suo desiderio di vedere più donne nell’ambiente della F1: “penso che dovremmo avere più donne tra loro. Ne abbiamo avute in passato ma se vogliamo lavorare sul tema della disparità di genere dobbiamo aumentare la loro presenza”.

Infine su Verstappen ha concluso: “non l’ho ancora incontrato di persona qui a Barcellona ma di sicuro non mancherà occasione“.