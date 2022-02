Lewis Hamilton è tornato! Il britannico rompe finalmente il silenzio: il primo post sui social dopo la sconfitta di Abu Dhabi è… sorridente [FOTO]

SportFair

Delusione smaltita? Lewis Hamilton finalmente ha deciso di rompere il silenzio dopo la sconfitta dello scorso dicembre di Abu Dhabi. Il pilota della Mercedes ha deciso di chiudersi nel suo silenzio per assimilare meglio la sconfitta e superare le delusione per come è stata gestita la gara di Yas Marina.

Hamilton aveva anche smesso di seguire profili sui social, primo fra tutti quello della F1. Adesso, però, è arrivato il momento di tornare più forte di prima in vista dell’inizio della nuova stagione: non c’è più tempo per pensare al passato.

Il 18 febbraio la Mercedes presenterà la nuova monoposto ed il team 2022 e forse anche per l’avvicinarsi dell’evento Hamilton ha deciso di postare nuovamente sui social. “Sono stato via! Adesso sono tornato!”, ha scritto Hamilton postando una foto che lo ritrae sorridente e felice.