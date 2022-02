L’entrata in campo, i primi punti e le schiacciate da vera superstar! L’All Star Game di Gianmarco Tamberi [VIDEO]

SportFair

L’NBA All Star è iniziato! Nella notte italiana sono andati in scena il Celebrity Game e la Rising Star Challenge. Occhi puntatissimi sulla sfida tra celebrità con in campo un italiano, grande appassionato di pallacanestro: Gianmarco Tamberi.

Il campione olimpico di salto in alto è stato selezionato per la sfida dell’All Star Game e ha così potuto coronare un suo grandissimo sogno dopo quello dell’oro olimpico.

Gimbo era nel Team Dominique, allenato da Wilkins: la sua squadra è stata battuta 65-51 dal Team Walton, ma l’atleta azzurro è riuscito a lasciare il segno, con giocate pazzesche e delle schiacciate da vera superstar.

Tamberi è arrivato più volte al ferro con delle giocate pazzesche, scelte per essere condivise sui canali ufficiali dell’NBA e anche su ESPN. Gimbo ha giocato quasi tutta la partita, riuscendo ad attirare l’attenzione anche delle stelle dell’NBA.