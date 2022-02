LeBron James torna ai Cavs? Il futuro di The King dipende dal… figlio Bronny

SportFair

Il re di Los Angeles non ha escluso un ritorno nel suo vecchio regno, ma potrebbe davvero tornare a Cleveland?

LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers?

A poche ore dalla grande sfida dell’NBA All Star 2022 LeBron James finisce sotto i riflettori per un clamoroso rumors: la stella dei Los Angeles Lakers potrebbe tornare a Cleveland, proprio dove giocherà nella notte.

Il contratto con i Lakers sta per volgere al termine e quando scadrà, alla fine della prossima stagione, James diventerà free agent. La domanda, dunque, sorge spontanea: resterà a Los Angeles o sceglierà una nuova avventura?

Le opzioni non mancheranno di certo, ma nelle ultime ore si sta tanto parlando di un possibile ritorno ai Cavs. “La porta non è chiusa. Non sto dicendo che tornerò a giocare, non lo so. Non so cosa riserverà il mio futuro. Non so nemmeno quando sarò libero”, ha dichiarato la stella dei Lakers.

Un’altra opzione potrebbe essere quella di seguire suo figlio Bronny: nel 2024, infatti, il primogenito di LeBron James sarà idoneo per il draft NBA. “Il mio ultimo anno sarà giocato con mio figlio. Ovunque sia Bronny, è lì che sarò. Farei tutto il necessario per giocare con mio figlio per un anno. A quel punto non si tratta di soldi“, ha affermato The King.