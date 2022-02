Le rivelazioni shock di Kyrgios: “ho abusato di alcool e di droga e ho allontanato tutte le persone che mi volevano bene”

Il Bad Boy del tennis si confessa: Nick Kyrgios ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue rivelazioni sui social. Il tennista australiano ha deciso di raccontare un momento buio della sua vita, nel quale ha abusato di droghe e ha anche pensato al suicidio.

Per fortuna, si tratta di un momento superato: Kyrgios ha mostrato ai recenti Australian Open di essere tornato sereno e di aver ripreso in mano la sua vita, giocando sempre col sorriso e con la voglia di divertirsi, motivando il pubblico e regalando uno show unico, soprattutto nelle partite in coppia con Kokkinakis, col quale ha vinto nel doppio.

La vita degli atleti non è facile come sembra: si tratta di giovani che dedicano la loro vita allo sport, che in pochissimo tempo diventano popolari, che non sempre riescono a raggiungere i propri obiettivi e sogni e che vengono bersagliati e criticati di continuo.

“Tre anni fa, quando il mondo pensava che io stessi bene mi stessi godendo la vita, stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia esistenza. Se guardate la foto con attenzione, sul mio braccio destro potrete vedere le cicatrici delle ferite che mi sono inferto. Facevo fatica ad alzarmi al letto, ero solo, depresso, pessimista. Ho abusato di alcool e di droga e ho allontanato tutte le persone che mi volevano bene, la famiglia e gli amici“, ha raccontato Kyrgios.

“Mi sentivo come se non potessi parlare e nemmeno fidarmi di nessuno e questo è successo perché non ho mai voluto parlare, aprirmi con i miei cari. Ho cercato di fare tutto da solo. So che la vita quotidiana può sembrare difficile, stancante, a volte impossibile. So che dire quello che provate può farvi sentire deboli, o spaventati, ma quello che voglio dire a tutti voi – dice – è che non siete soli. Succede. Io ci sono passato. E sono qui, scrivetemi, o chiamatemi se avete questi problemi, se pensate che nessuno voglia ascoltarvi o capirvi“, ha aggiunto l’australiano.