Le condizioni di Sofia Goggia: “ho pianto tutta la mattina. Mi era sparita la gamba, adesso l’ho gonfiata”

Arrivano brutte notizie sulle condizioni fisiche di Sofia Goggia, l’atleta italiana potrebbe rinunciare al SuperG delle Olimpiadi invernali di Tokyo. La bergamasca è concentrata sul recupero dall’infortunio, ma le ultime notizie non sono confortanti. L’attenzione è rivolta verso la discesa libera, in programma martedì 15 febbraio.

In una Stories su Instagram ha aggiornato: “sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano”.

“Ho pianto tutta la mattina”. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha aggiornato sulla sue condizioni: “star bene è ancora un miraggio. Però sto, con un po’ di dolori. Proviamo giorno per giorno, poi vediamo. Non garantisco niente. Dolore mentre scio non ne sento, ma è chiaro che devo rinforzare ancora la gamba perché dopo quattro giorni mi era praticamente sparita. Adesso l’ho gonfiata un po’, ma è chiaro che avendo ciò che ho avuto, tra testa del perone, legamenti un po’ strappati… Quella è una zona in cui passano parecchi tessuti, e parte della catena quando la attivi passa da lì. Vediamo, non mi aspetto nulla. Vedo di giorno in giorno come va”.

“Più scio, meglio va e meglio mi sento. Manca ancora una settimana, immagino sarà una bella tirata”.