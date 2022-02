Lazio-Napoli 1-2, le pagelle di SportFair: Insigne fuori categoria, Fabian Ruiz manda Spalletti in Paradiso

SportFair

Il Napoli c’è ed è una candidata per la vittoria dello scudetto. La 27esima giornata del campionato di Serie A ha confermato le qualità delle squadra di Luciano Spalletti che ha disputato una partita attenta sul difficile campo della Lazio. La compagine di Maurizio Sarri è sicuramente una squadra attrezzata, in grado anche di conquistare la qualificazione in Champions League, rischia però di pagare i tanti risultati altalenanti. La Lazio schiera Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson, il Napoli risponde con Insigne, Osimhen e Politano. Non è una bella partita quella dell’Olimpico, nel primo tempo non si registrano grosse occasioni da gol. Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia. Serve la giocata di un singolo che arriva al 62′: Insigne si inventa un gol bellissimo. Pochi minuti più tardi il raddoppio sempre di Insigne, annullato però per fuorigioco. Sembra fatta per il Napoli, all’88’ arriva il pareggio di Pedro. Finita? Macché. A tempo quasi scaduto arriva il definitivo 1-2 di Fabian Ruiz. Napoli al primo posto con il Milan.

Lazio-Napoli, le pagelle di SportFair

LAZIO (4-3-3):

Strakosha voto 6: pochi interventi da parte dei portieri, non può nulla su Insigne.

Marusic voto 6: partita completa del calciatore di Sarri che si mette in mostra in entrambe le fasi del gioco, in difficoltà nel finale.

Luiz Felipe voto 6: molto attento il centrale che si candida ad un ruolo da protagonista anche in Nazionale.

Patric voto 5.5: una buona partita nel primo tempo, sbaglia in occasione del gol di Insigne. Patritrack.

Radu voto 5.5: sbaglia qualche appoggio di troppo e si lascia scappare gli avversari.

Milinkovic-Savic voto 6.5: è dominante dal punto di vista di fisico, prova a salire in cattedra nel secondo tempo.

Leiva voto 6: prova a fare girare la squadra, ci riesce ma a fasi alterne.

Luis Alberto voto 6: sbaglia un gol non da lui nel secondo tempo, poi dimostra la sua solita qualità.

Felipe Anderson voto 6.5: sul suo piede un’occasione da gol, salta l’uomo con grande facilità.

Immobile voto 5.5: non è stata la sua migliore prestazione, si è adeguato all’andamento della partita. Viene anche ammonito.

Zaccagni voto 6.5: sempre una spina nel fianco per gli avversari grazie alla sua velocità.

Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Akpa Akpro,

Pedro voto 7: entra nel secondo tempo e trova il gol del pareggio. Meglio di così…

J. Cabral, Kamenovic, Romero, Hysaj 6, Moro, André Anderson, Acerbi s.v., Basic s.v..

NAPOLI (4-2-3-1):

Ospina voto 5.5: non è impeccabile sul gol di Pedro.

Di Lorenzo voto 6: partita attenta del terzino della Nazionale italiana che si conferma un difensore affidabile.

Rrahmani voto 6.5: partita eccezionale anche contro Immobile, il Napoli ha trovato un grande difensore.

Koulibaly voto 6.5: forma una coppia ben assortita con Rrahmani, sovrasta fisicamente.

Mario Rui voto 6: come Di Lorenzo, con la differenza che non è titolare nella Nazionale italiana.

Demme voto 5.5: non è un buon momento, anche oggi si conferma in difficoltà.

Fabian Ruiz voto 7: brutta partita, nel finale trova il guizzo vincente che vale i tre punti.

Politano voto 6: qualche spunto, ma poco altro. Oggi deludente.

Zielinski voto 5.5: una delle più brutte partite dall’inizio della stagione, sbaglia tanto.

Insigne voto 7.5: con la testa a Toronto? Non proprio, si inventa un gol da fuoriclasse. Assist per Fabian Ruiz.

Osimhen voto 5.5: non è al meglio e si vede, ancora fa fatica fisicamente.

Allenatore: Luciano Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus s.v., Elmas 7, Mertens, Ghoulam, Ounas s.v., Petagna, Zanoli, Lobotka s.v..