Lazio-Bologna, il gesto “disgustoso” di Sarri fa il giro del web [VIDEO]

La 25esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con la partita tra Lazio e Bologna, dominio della squadra di Maurizio Sarri che vinto con il netto risultato di 3-0. La compagine di Mihajlovic non è stata mai in partita. La gara si sblocca nel primo tempo con il calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile, nella ripresa è arrivata la doppietta di Zaccagni a chiudere i conti.

La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: un gesto di Sarri considerato “disgustoso”. Al minuto 50 della gara è stato beccato dalle telecamere mentre si puliva il naso con un gesto considerato eccessivo, il VIDEO in poco tempo è diventato virale ed è stato ripreso anche da alcune pagine sui profili Facebook.

Well i WAS eating something at that time. 🤦‍♂️ #Sarri #LazioBologna pic.twitter.com/dCqAfsgPfq

— Evesto (@LazialeBelgio) February 12, 2022