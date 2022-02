La Russia rischia l’esclusione dai Mondiali, la Federcalcio francese: “stavolta si sta andando oltre”

SportFair

E’ sempre più alta la tensione dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, anche per il mondo del calcio le conseguenze rischiano di essere pesantissime. La nazionale russa rischia l’esclusione dal mondiale: dopo la decisione di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca di non giocare nei playoff di marzo, è arrivata la presa di posizione anche della Federcalcio francese che ha chiesto l’esclusione della Russia dal Mondiale in Qatar del 2022.

Il presidente della FFF, Noel Le Graet, a ‘Le Parisien’ ha dichiarato: “non ho ancora discusso con altre federazioni ma sono favorevole all’esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. Questo è il mio primo impulso. Di solito credo che lo sport serva a riconciliare le persone e alleviare le tensioni, ma stavolta si sta andando troppo oltre. E il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale. Di certo non mi opporrò all’esclusione della Russia”.