La Russia attacca l’Ucraina: sospeso il campionato di calcio ucraino

L’attacco di Putin è iniziato: nella notte la Russia ha iniziato le operazioni militari contro l’Ucraina e questo ha conseguenze anche nel mondo dello sport.

Il campionato ucraino di calcio, infatti, è stato sospeso: la ripresa è stata infatti posticipata per l’imposizione della legge marziale nel Paese, come riportato dal sito ufficiale dell’UPL.

Domani ci sarebbe dovuta essere la ripresa del campionato ucraino, ma i giocatori delle squadre non sanno quando potranno tornare in campo vista la situazione.

Intanto la società di calcio Dynamo Kyev ha postato un post sul social network: “siamo sulla nostra terra e non la daremo a nessuno! Per noi – la verità, per noi – vittoria! Vinceremo sicuramente e gli ucraini da Uzhhorod a Luhansk, da Chernihiv a Sebastopoli saranno orgogliosi di essere cittadini di un grande stato chiamato Ucraina! GLORIA ALL’UCRAINA! GLORIA ALLA NAZIONE! ”