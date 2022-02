Legni, espulsione nel primo tempo, gol sbagliati e miracoli di Provedel: la Roma supera lo Spezia al 98′ con Abraham

SportFair

La 27esima giornata del campionato di Serie A è arrivata quasi alla conclusione, la Roma è scesa in campo contro lo Spezia. Si sono affrontate due squadre con obiettivi completamente diversi in campionato, la squadra di Mourinho ha intenzione di lottare fino alla fine per la qualificazione in Europa, la compagine di Thiago Motta dovrà raggiungere la salvezza.

Lo squalificato Mourinho si affida ad Abraham e Pellegrini, i padroni di casa rispondono con Nzola, Agudelo e Verde. La Roma parte subito forte e Mancini impegna Provedel. Sale in cattedra Pellegrini che sfiora il palo, lo Spezia risponde con Verde. Gli ospiti ad un passo dal gol al 18′, solo il palo nega la gioia del gol al centrocampista. Si fa vedere Abraham, lo Spezia rischia. Alla fine del prime tempo l’episodio che cambia la partita: Amian è ingenuo e finisce sotto la doccia per doppia ammonizione.

La Roma attacca nel secondo, forte della superiorità numerica. Prima un’occasione per Abraham, poi un altro palo di Cristante. Lo Spezia risponde con Nzola. Nel finale altre occasioni ancora con Pellegrini e Zaniolo, la Roma protesta per il secondo giallo non sventolato ad Agudelo. Partita strepitosa del portiere Provedel. Nel finale ancora due traverse per la Roma, ma la palla non entra. L’arbitro viene richiamato al Var e fischia il calcio di rigore, Abraham firma il definitivo 0-1.