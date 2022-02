La Polonia non gioca le qualificazioni ai Mondiali, Szczesny durissimo: “vediamo se la Fifa avrà le palle di far vincere la Russia a tavolino”

SportFair

La Polonia ha deciso che non scenderà in campo nel match di fine marzo contro la Russia valido per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. A termine del match di ieri tra Empoli e Juventus, Szczesny ha commentato la decisione della Federazione polacca, lanciando un messaggio alla FIFA.

“Abbiamo fatto la scelta giusta, quella di non affrontare la Russia nei playoff per il Mondiale e sono molto contento che anche i miei compagni la pensino così. Noi come Nazionale non giocheremo e se dovremo perdere a tavolino lo faremo a testa alta sapendo di aver fatto la cosa giusta. Detto questo speriamo che la partita non si giochi e che la Russia non faccia il Mondiale. Tutte le nazionali dovrebbero seguire il nostro esempio. Ora vedremo se la Fifa avrà le palle di far vincere il Mondiale a tavolino alla Russia. La maggior parte dei russi sono contro la guerra sono convinto. Ma il loro governo ha fatto un’altra scelta“, queste le parole del portiere bianconero.