Il calciomercato non è finito, la lista degli svincolati: occasioni in Serie A, tutti i nomi dalla difesa all’attacco

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa, l’ultimo giorno ha regalato alcuni colpi in entrata e uscita. La regina è stata sicuramente la Juventus, il club bianconero si è rinforzato tantissimo ed è riuscito a piazzare gli esuberi. In attacco è arrivato il centravanti più forte del campionato di Serie A, si tratta di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, la Vecchia Signora ha sborsato nelle casse dei viola ben 90 milioni di euro, a centrocampo è arrivato Zakaria, in difesa Gatti. In uscita sono state definite le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. Molto bene anche l’Inter che si è assicurato due calciatori del calibro di Gosens e Caicedo. Deludente il mercato del Milan, la Roma si è mossa con l’arrivo soprattutto di Sergio Oliveira, la Lazio ha chiuso con Jovane Cabral.

Gli svincolati

Il calciomercato non è ancora finito, le dirigenze iniziano a muoversi anche sul fronte svincolati, ovvero i calciatori senza contratto. Sono tante le occasioni per le squadre del campionato di Serie A, nell’elenco figurano nomi interessanti in grado di fare subito la differenza. Un calciatore che è stato vicinissimo al campionato di Serie A è stato Diego Costa, la trattativa con la Salernitana non è andata a buon fine e non è da escludere l’assalto di un’altra squadra. Le qualità dell’ex Atletico Madrid non sono assolutamente in discussione, dovrà essere valutata la condizione fisica. Un altro nome grosso è quello di Carlos Tevez, l’ex Juventus si sente ancora un calciatore importante e, soprattutto con squadre dall’estero, sono state avviate alcune trattative. Occhi puntati anche sull’ex Lazio Mauro Zarate, anche in questo caso in trattativa con la Salernitana. Sebastian Giovinco è interessato al ritorno in Italia e valuta anche le offerte dalla Serie B, la Formica Atomica è ancora un calciatore in grado di fare la differenza. Alla ricerca di una squadra anche Graziano Pellé, l’ex Parma è in una buona condizione dal punto di vista fisico. In attacco anche Giovani Dos Santos e Marlos.

Soluzioni di grande spessore anche in difesa: l’ex Roma Castan, l’ex Milan Musacchio, poi Asamoah, Christian Maggio, Ivanovic. A centrocampo l’ex Lazio Lulic, Wilshere e Taider.