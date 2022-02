La Ferrari svela un nuovo dettaglio: annunciato il nome della nuova monoposto per la stagione 2022 di F1 [VIDEO]

La Ferrari sa come rendere l’attesa più interessante! Il team di Maranello, che presenterà la nuova monoposto il 17 febbraio, ha rivelato oggi un importantissimo dettaglio a tutti i fan della rossa.

Con un annuncio sui social la Ferrari ha svelato il nome della prossima monoposto con la quale Leclerc e Sainz gareggeranno nel Mondiale 2022.

Il nome della nuova vettura sarà “F1-75”, in omaggio del 75° anniversario del Cavallino.

It has a name 😎

Get ready to meet our 2022 challenger, #Tifosi 🏎

𝟭𝟳.𝟬𝟮.𝟮𝟮#essereFerrari 🔴 @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/aoBJ1xD5Lx

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2022